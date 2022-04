Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la décima jornada de la Copa Liga Profesional este domingo 17 de abril del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Los ‘Xeneizes’ tienen la misión de recuperar el terreno perdido en el campeonato doméstico. El equipo de Sebastián Battalgia, que le ganó 2-0 a Always Ready en la Copa Libertadores, empató con Arsenal de Sarandí y Vélez Sarsfield para quedarse en el cuarto lugar con 16 unidades.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Lanús en vivo por la Copa Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (18 de abril)

Para volver a la senda victoriosa, el DT de Boca alista cambios. En portería, Javier García reemplazará al lesionado Agustín Rossi. Marcos Rojo vuelve a la zaga central y en la ofensiva Sebastián Villa tomará el lugar de Eduardo Salvio, quien no fue convocado por asuntos personales.

De su lado, Lanús viene mal en la liga local: está en el sótano con seis puntos. El último éxito del ‘Granate’ en la competición data del 15 de febrero (2-0 sobre Barracas Central). No obstante, hay motivación para los de Jorge Almirón porque vencieron a Barcelona en Copa Sudamericana.

Boca Juniors vs. Lanús: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Lanús puedes seguirlo a través de TNT Sports

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Lanús por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Lanús deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Lanús: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Óscar Romero, Pol Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

Lanús: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Yonathan Cabral, Matías Pérez, Alexandro Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Maximiliano González, Nicolás Pasquini o Lautaro Acosta; José Sand o Diego Valeri y José Manuel López.