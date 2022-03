Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de octavos de final de la Champions League, este martes 15 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy -y que contará con Cristiano Ronaldo- estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Movistar Liga de Campeones, Movistar+, TNT Sports y HBO Max. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En el ‘Teatro de los Sueños’, Manchester United, liderado por Cristiano Ronaldo, se medirá con Atlético de Madrid por un boleto para cuartos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Old Trafford.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Atlético Madrid en vivo?

México: 2:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Manchester United vs. Atlético Madrid en vivo por Champions League? - GUÍA TV

El Manchester United vs. Atlético de Madrid será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Champions League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Nou Camp y será transmitido para México por los canales TNT Sports, HBO Max y TNT Go. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en España, por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Manchester United vs. Atlético Madrid: el ‘Aleti’ va por la clasificación

El Atlético de Madrid visita Trafford en una vuelta de octavos de final de la Champions League completamente abierta tras el empate 1-1 cosechado en la ida en la capital española ante el Manchester United.

El equipo rojiblanco ha recuperado el rumbo en LaLiga tras ganar sus cuatro últimos encuentros del campeonato doméstico, metiéndose en puestos de Champions y el técnico Diego Simeone se muestra contento con el rendimiento de sus hombres en las últimas semanas.

Con la moral alta, el principal problema para el ‘Cholo’ son las bajas de hombres como el defensa Sime Vrsaljko, los centrocampistas Geoffrey Kondogbia o Matheus Cunha, mientras se cuida especialmente a Ángel Correa, que jugó contra el Cádiz unos minutos tras sufrir una contusión en el pie.

El Atlético confía en poder recuperar a algunos de estos hombres, además de poder volver a contar con Ángel Correa, máximo goleador del equipo rojiblanco con 12 dianas en 37 partidos oficiales.

Manchester United vs. Atlético Madrid: Cristiano llega con racha

El equipo inglés afronta el encuentro aliviado tras poder contar con algunas figuras afectadas por COVID-19 y animado por su victoria 3-1 sobre el Tottenham el fin de semana.

Rangnick también tiene disponible a un Cristiano Ronaldo que agrandó su leyenda contra el Tottenham al marcar los tres tantos de su equipo y convertirse en el máximo goleador de la historia en partidos oficiales.

“Es importante tener a Ronaldo al más alto nivel. Cuando está así, ‘on fire’, es increíble”, afirmó este lunes el lateral Alex Telles.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones

Manchester United: David De Gea, Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphael Varane, Alex Telles, Fred, Paul Pogba, Nemanja Matic, Jadon Sancho, Marcus Rashford y Cristiano Ronaldo. DT: Ralf Rangnick.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez (o Felipe), Reinildo, Renán Lodi - Rodrigo De Paul, Héctor Herrera, Koke, Joao Félix y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.