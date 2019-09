Superliga argentina: Día, hora, canal Tv, resultados y estadios de la fecha 7

La Súperliga Argentina juega este fin de semana la fecha 7 del torneo con el clásico entre San Lorenzo vs. Boca Juniors en Boedo. Y para que no te pierdas ningún detalle de esta jornada del fútbol platense te contamos el día, hora, canal estadio y los resultados EN VIVO de esta jornada.

Boca Juniors, líder con 14 puntos, visitará este sábado al San Lorenzo de Juan Antonio Pizzi, que es segundo con 13 unidades y buscará una victoria que le asegure el liderato en la séptima jornada de la Superliga Argentina, que comienza el viernes.

Argentinos Juniors, por su parte, recibirá el viernes a Central Córdoba, que ascendió esta temporada. El equipo de La Paternal es uno de los tres invictos que tiene el torneo junto a los Xeneizes y Rosario Central, que es décimo con diez puntos.

River Plate, sexto con once unidades, recibirá el domingo al Vélez de Gabriel Heinze, que tiene solo un punto menos. El Millonario llega con la satisfacción de haber logrado clasificarse para los cuartos de final de la Copa Argentina, tras el triunfo por 1-0 ante Godoy Cruz en la noche de este miércoles.

En tanto, Independiente visitará el sábado a Atlético Tucumán. El Rojo es décimo tercero con siete puntos y su entrenador, Sebastián Beccacece, adelantó que no tendrá en cuenta por dos partidos al centrocampista Pablo Pérez porque en una discusión con él no controló "sus impulsos" y atentó "contra la armonía colectiva".



Fuente: EFE

Día, hora, canal, estadio y resultados EN VIVO de la Súperliga Argentina

Viernes 20 de setiembre



Unión Santa Fe vs. Rosario Central

Estadio: 15 de abril de Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Canal: TNT Sports



Argentinos Juniors vs. Central Córdoba

Estadio: Diego Armando Maradona de Buenos Aires

Hora: 7:10 p.m.

Canal: Fox Sports Premium

Sábado 21 de setiembre



Estudiantes LP vs. Patronato

Estadio: Ciuda de La Plata de La Plata

Hora: 11:15 a.m.

Canal: Fox Sports Premium



Defensa y Justicia vs. Huracán

Estadio: Norberto Tito Tomaghello de Buenos Aires

Hora: 1:30 p.m.

Canal: TNT Sports

San Lorenzo vs. Boca Juniors

Estadio: Nuevo Gasómetro de buenos Aires

Hora: 3:45 p.m.

Canal: Fox Sports Premium



Atlético Tucumán vs. Independiente

Estadio: Monumental Presidente José Fierro de Tucumán

Hora: 6:00 p.m.

Canal: TNT Sports

Domingo 22 de setiembre



Newell's Old Boys vs. Aldosivi

Estadio: Marcelo Bielsa de Rosario

Hora: 9:00 a.m.

Canal: Fox Sports Premium



Godoy Cruz vs. Banfield

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza

Hora: 11:15 a.m.

Canal: TNT Sports

Lanús vs. Colón

Estadio: Ciudad de Lanús de Buenos Aires

Hora: 1:30 p.m.

Canal: Fox Sports Premium



Racing Club vs. Arsenal

Estadio: El Cilindro de Avellaneda

Hora: 3:45 p.m.

Canal: Fox Sports Premium

River Plate vs. Vélez Sarsfield

Estadio: Monumental de Buenos Aires

Hora: 6:00 p.m.

Canal: TNT Sports



Lunes 23 de setiembre



Talleres vs. Gimnasia

Estadio: Mario Alberto Kempes de Córdoba

Hora: 7:00 p.m.

Canal: TNT Sports

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.