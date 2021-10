La fecha 12 de este jueves 14 de octubre será la que cerrará esta jornada triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Con 5 emocionantes partidos, de los que destaca el Perú vs. Argentina, llegarán resultados que moverán la tabla de posiciones.

Los otros partidos que se jugarán en esta fecha son: Bolivia vs. Paraguay, Colombia vs. Ecuador, Chile vs. Venezuela y Brasil vs. Uruguay. Los resultados podrían aclarar el panorama en torno a las selecciones que ocuparían un cupo en el Mundial de Qatar 2022.

Tabla de posiciones.

La selección boliviana derrotó en La Paz a Paraguay 4-0 con goles de Ramallo, Villarroel, Ábrego y Fernández, con este resultado, los altiplánicos superan a Perú en la tabla. A las 4:00 p.m., se enfrentarán Colombia y Ecuador, en el que el ganador podría terminar la fecha en el tercer lugar.

Perú vs. Argentina: Ricardo Gareca confirma este once

En la última práctica de la selección peruana, horas antes del Perú vs. Argentina, Ricardo Gareca paró el siguiente once: Gallese, Lora, Zambrano, Callens, Trauco, Aquino, Gonzales, Yotún, García, Cueva y Lapadula.

Perú vs Argentina: el once de Scaloni

Lionel Scaloni ya tendría definido a su alineación oficial. Su única duda sería la aparición de Gonzalo Montiel o Nahuel Molina. De resolverse esa disyuntiva, Argentina formaría de la siguiente manera:

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel (o Nahuel Molina), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

La Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

¿Perú seguirá teniendo opciones de clasificar al Mundial después del partido con Bolivia? Trome te invita a comprobarlo y a demostrar tus conocimientos en predicción futbolística. Ingresa a la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022, mira como podría ubicarse la selección luego del domingo.

