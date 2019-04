Tabla de posiciones del Apertura tras empate de Universitario y Cristal por la Liga 1: Fecha 11

Tabla de posiciones: Se juega la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. En el partido más atractivo de la fecha Universitario y Sporting Cristal quedaron igualados. Así va clasificación, con Binacional como único líder.



Sporting Cristal no pudo con Universitario en el Estadio Nacional y no logró trepar al primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.



Alianza Lima choca ante San Martín con la premisa de conseguir una victoria y romper la mala racha de 10 partidos seguidos sin sumar de a tres.



El nuevo protagonista del Torneo Apertura, Binacional juega ante Melgar en Juliaca y busca una victoria para seguir liderando la Liga 1.

Resultados y partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura por la Liga 1:

Cantoalo 0-0 UTC

Sport Boys 2-1 Pirata FC

Sport Huancayo 2-1 Carlos A. Mannucci

César Vallejo 1-0 Real Garcilaso

Sporting Cristal 1-1 Universitario

Municipal vs Ayacucho FC (domingo 1:15 p.m.)

Binacional vs Melgar (domingo 3:30 p.m.)

Alianza Universidad vs. Unión Comercio (domingo 3:30 p.m.)

Alianza Lima vs. San Martín (domingo 6:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1:

