Tabla de posiciones previa a la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

Tabla de posiciones : Desde este viernes se disputa la fecha 17 y última del Torneo Apertura de la Liga 1. Binacional es líder y campeón del primer campeonato del año con una fecha de antelación.



Alianza Lima y Universitario abrirán la jornada 17 del Torneo Apertura. Ambos equipos prescindieron de sus técnicos y fueron dirigidos las últimas fechas por entrenadores interinos.



Alianza Lima recibe a Unión Comercio bajo las órdenes del DT uruguayo Pablo Bengoechea, que arribó la semana pasada a la capital. Universitario, con Ángel Comizzo como nuevo entrenador visita a Real Garcilaso en el Cusco.



Binacional espera ratificar su condición de campeón ante Sporting Cristal, su escolta y rival directo -al que superó- durante todo el Torneo Apertura. Los celestes buscan quedarse con el segundo lugar con un triunfo.

Partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1:

Alianza Lima vs. Unión Comercio (viernes 1:15 p.m.)

Real Garcilaso vs. Universitario (viernes 3:30 p.m.)

César Vallejo vs. Alianza Universidad (viernes 8:00 p.m.)

Municipal vs. Mannucci (sábado 1:15 p.m.)

Sporting Cristal vs. Binacional (sábado 3:30 p.m.)

Sport Boys vs. Sport Huancayo (sábado 5:45 p.m.)

Academia Cantolao vs. Melgar (sábado 8:00 p.m.)

Ayacucho vs San Martín (lunes 3:30 p.m.)

UTC vs Pirata FC (martes 3:30 p.m.)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1:

