Tabla de posiciones del Clausura y Acumulada: Mira la programación de la fecha 1

Torneo Clausura : El campeonato peruano regresa tras la Copa América 2019. Binacional, flamante campeón del Apertura busca repetir el plato y los grandes Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, necesitan recuperar protagonismo. Así va la clasificación acumulada de la Liga 1.



Tras haber ganado el título del Torneo Apertura en su segundo año en la Primera División, el sorprendente Binacional saldrá a buscar el Clausura para sellar un año de ensueño con un título nacional y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.



Binacional abrirá el Clausura con su visita al siempre complicado César Vallejo, que intentará imponerse en su fortín de Trujillo bajo la conducción del entrenador José 'Chemo' del Solar.



Sporting Cristal, que dirige el DT Claudio Vivas, recibirá al Sport Huancayo, mientras que San Martín visitará al UTC.



Cantolao chocará con Alianza Universidad, mientras que Universitario, conducido por Ángel Comizzo, recibirá al Unión Comercio en el Estadio Monumental. Municipal recibirá al Melgar, en el debut del técnico Diego Osella, y el Sport Boys y Alianza Lima, jugarán un partido clásico.



Programación primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 :

Ayacucho vs Carlos Mannucci (Viernes 3:30 p.m.)

César Vallejo vs Binacional (Viernes 8:00 p.m.)

Sporting Cristal vs 11:15 Sport Huancayo (sábado 11:15 a.m.)

UTC vs San Martín (sábado 3:30 p.m.)

Cantolao vs Alianza Universidad (sábado 5:45 p.m.)

Universitario vs Unión Comercio (sábado 8:00 p.m.)

Municipal vs Melgar (domingo 1:30 p.m.)

Sport Boys vs Alianza Lima (domingo 4:00 p.m.)

Real Garcilaso vs Pirata (lunes 3:00 p.m.)

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

