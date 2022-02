El Abierto de Australia terminó y Rafael Nadal se convirtió en el ganador; sin embargo, hay un tenista de clase mundialista que no tuvo la oportunidad de participar: Roger Federer. El suizo de 40 años no compitió en el primer Grand Slam del 2022 debido a una lesión en su rodilla.

En declaraciones a ‘Credit Suisse’, uno de los patrocinadores del suizo, Federor contó cómo va su proceso de recuperación: “Siento que sabré más cosas en abril, ahí sabré cómo me encuentro físicamente. Hasta ahora, todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques. Espero que dentro de un par de semanas me encuentre bien y pueda ya hacer algo de este tipo de ejercicios. Ya veremos cómo reaccionará mi cuerpo a este tipo de situaciones. Los ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis”.

Roger Federer ha ganado 20 títulos de torneos Grand Slam y espera seguir ganando más, motivo por el cual su principal objetivo es volver: “En abril o mayo sabremos más cosas. En estos momentos, el impulso está ahí. Estoy muy motivado por volver y hacer mi trabajo. He estado entrenando estos días en el gimnasio y mañana lo volveré a hacer. Estoy trabajando tan duro como se me permite. Las cosas están yendo bien. Es una lesión con una recuperación muy lenta. Me encantaría poder ir más rápido, pero los médicos y personal físico me están frenando un poco para evitar recaídas”.

El ex número 1 del mundo tuvo su último partido en Wimbledon 2021, luego de ello no volvió a jugar, dando un paso al costado en los Juegos Olímpico de Tokio. Su complicación con la rodilla duró más tiempo y su vuelta en el 2022 todavía no tiene fecha.

La felicitación a Nadal

Federer y Nadal son amigos y también contrincantes, por lo que el suizo no dudó en felicitar al tenista español por su logro conseguido en el Australian Open: “Hace unos meses bromeábamos con que los dos íbamos con muletas. ¡Qué partido! a mi amigo y gran rival Rafa Nadal. Felicidades de corazón por convertirte en el primer hombre en ganar 21 títulos de Grand Slam en solitario. Increíble. Nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y para innumerables personas de todo el mundo. Estoy orgulloso de compartir esta época contigo”.