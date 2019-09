The Best: Ricardo Gareca elegido entre los diez mejores técnicos del mundo | VIDEO | FOTOS   

Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana, se ubicó en la elite del fútbol mundial, al quedar dentro de los diez mejores entrenadores del mundo durante en el ranking de la FIFA donde el premio ' The Best ' al primer lugar cayó en las manos del entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp.



Ricardo Gareca acumuló 10 puntos en el calculo general de la FIFA los mismos que Marcelo Gallardo, campeón de la última Copa Libertadores con River Plate, situación por la que el Muñeco adelantó al 'Tigre' y ocupa la casilla número 9.



Ricardo Gareca no solo ha recibido el reconocimiento de sus colegas, de jugadores, periodistas deportivos, sino también de los aficionados que han reconocido los logros con la selección peruana en la Copa América 2019.

Jurgen Klopp elegido el mejor técnico de la temporada

Jurgen Klopp ganó este lunes el premio "The Best" al mejor entrenador de la última temporada. El alemán triunfó por delante del español Pep Guardiola, técnico del Manchester City campeón de Inglaterra, y del argentino Mauricio Pochettino, que llevó al Tottenham Hotspur a la final de la Liga de Campeones.