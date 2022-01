Ver Tigo Sports en vivo, Bolivia vs Venezuela en directo chocan este viernes 28 de enero desde las 6 p.m. (hora boliviana y venezolana) por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Agustín Tovar en Barinas. A continuación, conoce cómo seguir la transmisión del encuentro a través de la señala de Tigo Sports.

El equipo boliviano viene de golear por 3-0 a Uruguay en la última jornada, reavivando sus chances en su lucha por el repechaje. El equipo de Farías se preparó para este encuentro con un amistoso ante Trinidad y Tobago, al cual goleó por 5-0. Con ello, registran 15 puntos y se ubican octavos en la tabla de posiciones de momento.

Al frente se encuentra la Venezuela de José Néstor Pékerman, que debutará con el equipo con miras a ganar todo lo que le resta por jugar. La ‘Vinotinto’ viene de perder 2-1 ante Perú de local y marcha última con 7 unidades.

Para este encuentro, César Farías cuenta con la totalidad de su plantel a disposición, en una convocatoria liderada por Marcelo Martins, goleador del torneo y del combinado altiplánico.

Por su parte, Pekerman ha considerado nuevamente a jugadores de la talla de Yeferson Soteldo y Salomón Rondón, quienes regresan a la convocatoria, en la cual destacan también nombres como los del capitán Tomás Rincón, el marcador Roberto Rosales o el arquero Wuilker Fariñez

Bolivia vs Venezuela: alineaciones posibles

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, José Sagredo; Erwin Saavedra, Moisés Villarroel, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Roberto Fernández; Marcelo Martins y Bruno Miranda.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Óscar González; Tomás Rincón; Brayan Hurtado, José Martínez, Yeferson Soteldo, Darwin Machís; y Salomón Rondón.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Venezuela en vivo por las Eliminatorias Qatar 2022?

Perú – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 11:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión del Bolivia vs Venezuela EN VIVO para ver Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Bolivia: Tigo Sports

Venezuela: TLT

Perú: Movistar Deportes

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Ecuador: El Canal del Fútbol

Argentina: TV Pública

Chile: Estadio TNT, TNT Sports

Uruguay: VTV

Paraguay: Tigo Sports

¿Cómo ver Tigo Sports Bolivia EN VIVO el partido Bolivia vs Venezuela?

El partido Bolivia vs Venezuela podrá ser sintonizado en territorio boliviano de manera gratuita a través de Tigo Sports. Si te encuentras en dicho país, solo tienes que colocar en tu televisor, a las 6:00 p.m., el Canal 1 (si lo quieres ver en SD) o el Canal 8 (si deseas disfrutarlo en HD).

Además, en caso dispongas con el servicio de cable, tienes las siguientes opciones: Canal 700 (Tigo Sports HD), Canal 717 (Tigo Sports 2 HD), Canal 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cómo descargar la app de Tigo Sports para seguir Eliminatorias Qatar 2022?

Si quieres seguir Tigo Sports por medio de tu celular debes descargar la app para disfrutar el Bolivia vs. Venezuela por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. ¿Cómo hacerlo? Accede a la tienda de aplicación de tu dispositivo y busca Tigo Sports. Una vez descargada la aplicación, ingresa tu usuario y contraseña y ¡Listo!

H2: Bolivia vs Venezuela: alineaciones probables H2: ¿A qué hora juegan Bolivia vs Venezuela EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? H2: Últimos resultados del Bolivia vs Venezuela