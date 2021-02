Toni Kroos toma con mucho humor los rumores sobre la llegada de Erling Haaland o Kylian Mbappé a Real Madrid. El mediocampista alemán señaló que ambos tienen mucha calidad, pero que ninguno lo podrá ayudar ante Atalanta por Champions League. Mira el video. ¡Buena onda!

“En la pasada jornada de la Champions hubo 2 jugadores que brillaron por encima del resto: Haaland y Mbappé. Si tuvieras que elegir solo a uno para que lleguen al Real Madrid, ¿Haaland o Mbappé?”, le preguntaron a Toni Kroos en conferencia.

“Son dos jugadores muy buenos. Estos 2 jugadores pueden ayudar a cada equipo por la calidad que tienen”, respondió Toni Kroos, para luego vacilar a la sala en la previa de Champions League.

Toni Kroos bromeó cuando le preguntaron por Erling Haaland y Kylian Mbappé (El Chiringuito)

“El problema es que mañana no me van a ayudar. Estoy concentrado en el partido de mañana. Esto no es mi tema. Estamos tranquilos con los que tenemos y queremos ganar”, lanzó con una gran sonrisa.

“Lo otro (sobre los nuevo fichajes de Real Madrid) es una pregunta para Florentino (Pérez, presidente del club)”, cerró Toni Kroos. Real Madrid y Atalanta se verán las caras este miércoles 24 a las 3:00 p.m. de Perú.