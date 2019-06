Tottenham vs Liverpool: 'Klopp' aparece en Fan Fest de los Reds y provocó locura total en Madrid

Tottenham vs Liverpool : El 'fan fest' de los Reds en Madrid estaba en ebullición y de pronto apareció el famoso doble del técnico Jürgen Klopp para terminar de ocasionar la explosión total de los hinchas ingleses.



Sin duda, se trata de el fanático más parecido y en personaje del DT de Liverpool. Su presencia generó euforia. Incluso algunos hinchas se tomaron fotos y otros llegaron a confundirlo con el verdadero Jürgen Klopp.

[Tottenham vs Liverpool: Alineaciones de los Reds y Spurs de la Final de la Champions League]

Madrid se levantó este sábado hablando inglés, el de los miles de aficionados del Liverpool y el Tottenham, los dos clubes ingleses que disputarán esta noche la final de la Champions League en el estadio Metropolitano y que comenzaron su fiesta desde la mañana por las calles de la capital.

Liverpool vs Tottenham: Hinchas de los Reds en el Fan Fest

Camisetas rojas y blancas, expresiones como "Never give up" ("Nunca hay que rendirse") o "Forever Spurs" ("Siempre Spurs", los aficionados del Tottenham) dieron a la capital una clase de inglés acelerada bajo un sol de justicia que no acobardó a los aficionados de los dos conjuntos.



Desde el mediodía ya se agolpaban en la avenida de Felipe II, frente al Palacio de los Deportes, miles de hinchas del Liverpool en torno a un escenario en el que se jaleaba al técnico alemán Jürgen Klopp, artífice de un conjunto que cayó en la final el curso pasado ante el Real Madrid y ha sido capaz de levantarse para retornar a ella esta temporada.

A su llegada al lugar previsto para la 'fan zone' del Liverpool, muchos aficionados 'red' se encontraron con un pianista en el metro tocando 'Imagine', canción de un ilustre paisano como John Lennon, mientras un rumor de camisetas encarnadas caminaban hacia su punto de reunión.



En Goya, banderas, camisetas y referencias de todo tipo a la exitosa historia del Liverpool con la máxima competición europea, de la que se ha proclamado vencedor en cinco ocasiones y hoy buscará la sexta, incluso con referencias al gran tema de la actualidad inglesa: el Brexit.



"Los 'Reds' votaron continuar (en la Unión Europea), porque amamos estar en Europa", rezaba una pancarta con las siluetas de las cinco 'Orejonas' del conjunto británico, ganadas en Roma, Londres, París, Roma y Estambul, la última conocida como el 'milagro de Estambul' ante el Milán italiano.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.