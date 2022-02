Ansiosos por ver al ‘Chaval’. La hinchada de Alianza Lima explotó en redes sociales luego del flojo partido ante Sport Boys y han pedido la titularidad de Cristian Benavente.

El empate 0-0 ante ‘La Misilera’ en el Callao no solo cayó mal a la hinchada blanquiazul, sino la poca efectividad de los jugadores ofensivos del equipo.

Si bien Cristian Benavente ya entrena con Alianza, aún no ha podido debutar en el equipo dirigido por Carlos Bustos. Sin embargo, muchos usuarios de Twitter que son hinchas de Alianza Lima han pedido que incluyan al ‘Chaval’ en el frente de ataque.

“Benavente debería jugar al lado de Barcos no deberías sacar concha!”, “Tiene que llegar urgente el transfer de Benavente”, “Ojalá Farfán y Benavente se pongan a punto, porque con Barcos no alcanza”, “Benavente tranquilamente puede chapar ese puesto de segundo delantero”, “Benavente tiene que ser titular desde el entrenamiento de mañana, no tenemos un segundo punta decente”, fueron algunos de los comentarios.

VIDEO RECOMENDADO