Twitter viral: Narrador Elejalder Godos y la foto subida de tono que 'hacker' publicó en su cuenta 

Twitter viral : Usuario de las redes sociales no tuvo piedad con el narrador deportivo Elejalder Godos. ¿Qué pasó? Pues 'hackeó' su cuenta y publicó una foto subida de tono que indignó a todos sus seguidores.



En el tuit se vio a una mujer desnuda junto a una descripción que hacía referencia al titularato del portero nacional Pedro Gallese en la fútbol de México. La imagen se hizo viral en Twitter.



Luego de lo ocurrido en el Twitter de Elejalder Godos, el narrador tuvo que pedir disculpas. "Me queda pedirles mil disculpas a mis seguidores. La modernidad crea muchos envidiosos", escribió.



"Es el riego de estar en redes sociales", agregó Elejalder Godos en otro tuit. Sin embargo, el hombre de prensa tardó varios minutos en borrar la imagen de la mujer.



Por otro lado, Elejalder Godos contó que no es la primera vez que es víctima del 'hackeo' en su cuenta oficial de Twitter. Sin duda, un peligro del que nadie se salva, mucho más en estos tiempo de redes sociales.



Yo le digo a mis seguidores

q seguiré escribiendo ,las cosas q pienso ,las cosas

q siento y las q se. "CONTRA TODO y CONTRA TODOS" No voy a parar. No les tengo miedo.

Es el riesgo d estar en redes sociales. Gracias por su comprensión. — Elejalder Godos (@GodosElejalder) 7 de febrero de 2018