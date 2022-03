Es un filósofo del fútbol. Intelectual y punzante, así es Ángel Cappa, exentrenador de Universitario de Deportes quien no solo aprovechó para mostrase confiado en la rebeldía de los cremas, esta noche en Copa Libertadores, sino que además hizo sentir su opinión sobre el conflicto bélico en Ucrania y al gestor de esta guerra.

El entrenador retirado, no pudo quedarse ajeno a tanto dolor expresado en el mundo y que ha traído consecuencias en el fútbol. “Es una lucha de dos imperios, el imperialismo americano y el ruso. Tienen tanta responsabilidad Estados Unidos, la OTAN, como Rusia. Ir a una guerra es que la gente siempre pague este delirio de los dirigentes políticos y eso produce una gran tristeza es una locura. (Vladímir) Putin es un nazi impresentable”, dijo en la ‘Edición Central’ de Radio Ovación.

Dentro de su convicción socialista advirtió que no hay que perder de perspectiva un dato importante “Hay que saber que Estados Unidos ha intervenido 135 veces en países a lo largo de su historia y como siempre lo paga la gente. Ojalá se encuentre la paz y que alguna vez respeten a la gente”, reconoció el ex estratega crema.

Ángel Cappa dio vuelta olímpica con Universitario (Foto: GEC)

Ángel Cappa confiado en remontada crema

El argentino reconoció que no deja de estar pendiente de Universitario y no es ajeno a la ilusión copera. “Siempre consulto los resultados de la ‘U’, pero no tengo una información cabal del equipo. Conozco el espíritu de la ‘U’ y no me sorprendería que siga adelante (en la Copa Libertadores), a pesar del momento”, expresó Cappa.

El DT se mostró confiado en la rebeldía del cuadro estudiantil. “Aprendí que la ‘U’ es mucho más importante que sus problemas. Si eso se decía hace 20 años es porque siempre ha tenido problemas y siempre los ha superado. Tuve la suerte de encontrar muy buenos jugadores de fútbol y muy buenas personas. No era difícil comunicarme con ellos y superar los problemas de ese momento. Teníamos líderes muy positivos y los demás eran jóvenes con el espíritu de la ‘U’”, comentó.

Universitario y Barcelona SC se volverán a ver las caras este miércoles en el Estadio Nacional, por el duelo de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2022.

Ángel Cappa sobre Ricado Gareca: “Debarían renovarle contrato”

También comentó sin ningún tipo de compromiso cuál debería ser la actitud de la FPF antes que finalice las Eliminatorias Qatar 2022 sobre el futuro de Ricardo Gareca. “Creo que Perú tiene una identidad y una manera propia de jugar. El entrenador (Ricardo Gareca) conoce a todos los jugadores, que confían en él. Yo le doy todas las posibilidades a Perú de volver a estar en el Mundial. Una vez que se encuentra un técnico que supo interpretar la identidad del fútbol peruano y que es respaldado por los dirigentes... creo que es obligado ofrecerle la posibilidad de continuar. Dependerá de él”, finalizó.