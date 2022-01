Uno de los duelos más esperados de los últimos años en el UFC; por fin tiene fecha y lugar. Los excontendientes al título de peso wélter Jorge Masvidal y Colby Covington se enfrentarán en la pelea principal del UFC 272, del 5 de marzo en Las Vegas, Nevada; afirmó el director comercial de UFC, Hunter Campbell.

TE VA A INTERESAR: CAMPEONA MUNDIAL DE BOXEO QUIERE ENTRAR A LA JAULA DE ACERO CON VALENTINA SHEVCHENKO

Aunque la pelea no ha sido firmada, la pelea está ‘casi cerrada’ afirmó Campbell al periodista especializado en MMA, Brett Okamoto de ESPN. Así dos de los más acérrimos rivales se medirán en un esperado mano a mano en la jaula de acero.

Recordemos que hay una muy mala relación entre Masvidal y Colvington desde que eran compañeros de entrenamiento. Debido a esta situación, ‘Chaos’ abandonó el American Top Team y se fue a MMA Master, también de Florida.

Durante los últimos años, ninguno de los dos ha tenido buenos comentarios hacia el otro y su colisión en el octágono más famoso del mundo, era cuestión de tiempo.

JORGE MASVIDAL Y COLBY COVINGTON: DE MEJORES AMIGOS AL DESPRECIO

Hasta el momento muchas personas se preguntan cuál fue el origen de la rivalidad entre Jorge Masvidal y Colby Covington, teniendo en cuenta que ambos entrenaban juntos en el ATT e incluso eran considerados como buenos amigos.

En una entrevista con MAC Life, ‘Chaos’ afirmó que el latino no soportaba verlo crecer en UFC y convertirse en campeón de peso wélter interino. “(Masvidal) vio todo lo que generaba yo y no le gustó. Tiene un gran ego y no podía dejarlo de lado por la amistad”, manifestó.

De esta manera el duelo entre Jorge Masvidal y Colby Covington promete poner fin a una de las rivalidades más acérrimas en la historia del UFC. ¿Quién será el ganador? La noche del 5 de marzo lo sabremos.

MÁS INFORMACIÓN: