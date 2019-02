Caín Velasquez vs. Francis Ngannou: El excampeón de los pesos completos regresa al octágono del UFC | EN VIVO

Caín Velásquez vs Francis Ngannou UFC EN VIVO EN DIRECTO. El excampeón de los pesos completos de UFC, Caín Velásquez, regresa a la acción para reclamar su puesto en la división y lo hará, nada menos, que en una difícil lucha ante el ranqueado número 3 de esta categoría, el 'Depredador africano' Francis Ngannou, en la pelea principal del UFC Fight Night Phoenix. De obtener la victoria, Caín Velásquez se convertirá en un claro contendiente al título, que en estos momentos se encuentra en poder de su amigo Daniel Cormier. UFC Fight Night Phoenix se llevará a cabo el domingo en el Talking Stick Resort Arena, y será transmitido por Fox Sports desde las 7 de la noche (hora peruana).

Caín Velásquez alcanzó fama mundial por su épico triunfo ante Brock Lesnar en solo un round, además, por la sangrienta trilogía de combates contra Junior Cigano. Esta vez el excampeón de UFC está de vuelta y sus fanáticos quieren una victoria dominante ante Francis Ngannou para ponerse nuevamente en la órbita del título.



Constantes lesiones han tenido fuera del octágono a Caín Velásquez, quitándole la oportunidad de hacer más grande su leyenda en UFC. Aunque no tiene que demostrar nada, el peleador de raíces latina se encuentra entusiasmo con esta pelea contra Francis Ngannou.

. @cainmma dio un peso de 248 libras y el peleador Francis Ngannou consiguió 258 libras. Después de dos años, el mexicano se enfrenterá al #3 de los pesos completos este domingo en la batalla principal del UFC Fight Night Phoenix. pic.twitter.com/QdEV8ppOoQ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) 17 de febrero de 2019

Caín Velásquez tendrá una dura batalla contra un peligroso rival como Francis Ngannou, uno de los mejores golpeadores de UFC, con un alto nivel de boxeo, incluso superior al del mexicano.



Sin embargo, Caín Velásquez ya ha enfrentado a buenos strikers como Junior Cigano, Travis Browne y Big Foot. Por ello este encuentro en UFC se aproxima como más que interesante.

UFC Fight Night Phoenix: Caín Velásquez vs. Francis Ngannou será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports, mientras que en Estados Unidos será emitido por ESPN 1 y ESPN Deportes.



Argentina (9:00 p.m. Fox Sports)

Paraguay (9:00 p.m. Fox Sports )

Uruguay (9:00 p.m. Fox Sports )

Chile (9:00 p.m. Fox Sports)

Bolivia (8:00 p.m. Fox Sports)

Ecuador (7:00 p.m. Fox Sports)

Colombia (7:00 p.m. Fox Fox Sports)

Perú (7:00 p.m. Fox Sports)

México (6:00 p.m. Fox Sports 2)

Estados Unidos (5:30 p.m. ESPN+/ 9:00 p.m. ESPN 1, ESPN Deportes)

España (lunes 03:00 a.m. UFC Fight Pass)





UFC Caín Velásquez vs. Francis Ngannou también nos presentará grandes combates como el duelo entre James Vicky y el 'Dragón Irlandes' Paul Felder, Alex Cáceres ante Kron Gracie y Bryan Barberena ante Vicente Luque, entre otras.



UFC Caín Velásquez ante Francis Ngannou se llevará a cabo en en Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona, y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Sports, desde las 7 de la noche del domingo (hora peruana).