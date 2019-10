El boxeo y el UFC compiten por las preferencias del público este sábado | VIDEOS | FOTOS

El boxeo es el deporte de combate con más seguidores en el mundo entero, sin embargo en los últimos años las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), y principalmente el UFC, han ganado adeptos en todo el planeta, 'robándose' muchos de los seguidores del tradicional deporte de los puños.



Pues bien este sábado tendremos la ocasión de ver nuevamente un duelo entre el boxeo y el UFC por la preferencia del público.



Resulta que este sábado coincidirán dos de las carteleras más esperadas por los fanáticos en los últimos meses. Por un lado, la estrella del boxeo del momento Canelo Álvarez subirá hasta la división de los pesos semicompletos, para desafiar al monarca del OMB Sergey Kovalev, en Las Vegas.

Canelo Álvarez vs. Kovalev irá por Space. (DAZN)

Tal vez sea la pelea más esperada por los fanáticos del boxeo en los últimos meses, ya que el Canelo Álvarez arriesga mucho al subir desde el peso mediano (73 kgs) hasta la categoría de peso semicompleto (79.3 kgs), para retar al campeón de la OMB Sergey 'Krushev' Kovalev.



Pues bien, ese mismo sábado, UFC realizará su evento más esperado de los últimos meses y quizás de los últimos años, ya que dos de los peleadores con mayor fanaticada en el mundo, Jorge Masvidal y Nate Díaz, se medirán en el UFC 244, en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

Masvidal vs. Díaz, una pelea 'que sacará chispas' en el UFC. (UFC)

Los fanáticos de los deportes de combate deberán decidir qué velada quieren ver, si el boxeo o el UFC. Las dos jornadas se llevarán a cabo este sábado dos de noviembre a las 9 de la noche (hora peruana).



Aunque grandes veladas del boxeo han arrasado en sintonía como Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao o el mismo Mayweather contra Conor McGregor, jornadas del UFC como Conor McGregor vs. Khabib Masvidal han derrotado en sintonía a peleas como Canelo Álvarez vs. Golovkin 2.



Entonces este sábado tendremos una nueva oportunidad para ver si el boxeo continúa reinando en la preferencia del público o es desplazado por las MMA, en este caso representadas por el UFC.