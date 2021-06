Conor McGregor se alista para enfrentar a Dustin Poirier, en una de las peleas más esperadas del año en el UFC, el próximo sábado 10 de julio en Las Vegas; sin embargo la atención del irlandés no estaría puesta del todo en ‘El Diamante’ y seguiría pensando en una millonaria pelea contra Manny Pacquiao; pese a que ya perdió contra Poirier por este motivo.

En declaraciones a BJPenn.com; el ruso radicado en Irlanda, Artem Lobov declaró que McGregor todavía tiene en la mente enfrentar a Manny Pacquiao, en una multimillonaria pelea, quizás hasta más grande que la pelea que tuvo contra Floyd Mayweather.

‘El martillo ruso’ Artem Lobov afirmó que Conor quiere recuperar el cinturón de peso liviano de UFC para que una pelea contra ‘El Pacman’ tenga mayor sentido; sin embargo para esto primero deberá imponerse a Poirier y luego tendría que medirse al campeón de la categoría, el brasileño Charles Oliveira.

A pesar de que la pandemia del coronavirus redujo las ligas deportivas y obligó a los atletas a hacer un paréntesis durante gran parte de 2020, la prestigiosa revista Forbes anunció el top ten de los atletas mejores pagados en los últimos doce meses.

“Quiere ese cinturón de nuevo. Ese cinturón hace que la pelea de Manny Pacquiao sea más grande”, afirmó.

¿PELEA DE CALENTAMIENTO? ¿CONTRA DUSTIN POIRIER?

En esta entrevista, Lobov admitió que Conor McGregor vio la segunda pelea contra ‘El Diamante’ como ‘un encuentro de preparación’ para posteriormente medirse al boxeador filipino.

“Estaba más pensando en boxear con Manny Pacquiao después de la pelea (contra Poirier). Se estaba preparando para eso cuando Conor vio eso como el desafío y Dustin solo iba a ser una pelea de calentamiento”, reveló el ruso.

Como se recuerda, Conor McGregor cayó noqueado en dos rounds ante Dustin Poirier y esta derrota impidió que pudiera enfrentar a Manny Pacquiao, en una pelea que le habría asegurado varios millones de dólares.

EMPRESA QUE MANEJA A CONOR MCGREGOR DENUNCIA A PACQUIAO

En tanto, el manejador de Conor McGregor y propietario de la promotora Paradigm Sports, Audie Attar denunciaron que le dieron un adelanto de más de 3 millones de dólares a Manny Pacquiao y tenían planeado enfrentarlo con Mikey García, cuando se enteraron que el filipino había firmado por una pelea contra Errol Spence Jr., en agosto.

Al respecto ‘El Pacman’ Manny Pacquiao afirmó que sus abogados se están encargando del proceso iniciado por la promotora que maneja la carrera de Conor McGregor.

TE PUEDE INTERESAR:





















“Las únicas cosas que marcaron la diferencia fueron las patadas de pierna, no era como si no estuviera entrenando para defender las patadas de pierna, pero esas patadas son únicas.





“Cuando entrenas en el entrenamiento y usas espinilleras, no sientes esas patadas y levantas la pierna para controlar, pero en la pelea, eso ya no funciona”.









McGregor era un favorito relativamente fuerte contra Poirier, pero el estadounidense desafió las probabilidades con una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto, marcando la primera vez que McGregor fue detenido por strikes en su carrera de MMA.





Poirier v McGregor 3 se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas el 10 de julio y será la primera pelea en Las Vegas con un aforo completo desde marzo de 2020.

“Absolutamente”, respondió Lobov cuando se le preguntó si McGregor había visto la pelea como una puesta a punto para Pacquiao.





“Para ser honesto, no era como si no estuviera completamente concentrado o algo así, simplemente no le dio a Dustin el respeto que se merecía.





“Estaba más pensando en boxear con Manny después de la pelea y se estaba preparando para eso cuando Conor vio eso como el desafío y Dustin solo iba a ser una pelea de calentamiento.





“Obviamente, no funcionó de esa manera - Dustin hizo su tarea y mejoró mucho.





“Para ser honesto contigo, si miras la segunda pelea, estaba desarrollando cómo fue la primera pelea, eso es lo que esperaba.