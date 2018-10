Uno de los nombres más importantes en la historia del UFC, el brasileño Anderson Silva, desafió a la superestrella del MMA Conor McGregor a un verdadero duelo de artes marciales. 'La Araña' le pidió al irlandés que deje de lado una revancha con el ruso Khabib Nurmagomedov y acepte su reto.



"Dos grandes nombres, dos grandes leyendas.¿Porque no?". manifestó Anderson Silva al ser consultado por un combate contra Conor McGregor, pese a la diferencia de divisiones (84 kilos contra 70).



"Esta será una super pelea. Conor McGregor necesita pelear conmigo. No tiene nada que ver con el dinero, es un verdadero reto de artes marciales", dijo el antiguo campeón del peso mediano de UFC.

Anderson Silva es considerado uno de los mejores peleadores en la historia del UFC y el MMA en general. Esta leyenda brasileña defendió el título de los pesos medianos en diez ocasiones, mientras que Conor McGregor nunca defendió sus títulos de peso pluma ni liviano.



En su apogeo, Anderson Silva arrasó con toda la división de peso mediano, incluso subió al peso semicompleto para derrotar a Forrest Griffin y Stephan Bonnar.

Lamentablemente por autosuficiencia, Anderson Silva no enfrentó al norteamericano Chris Weidman con la seriedad necesaria y perdió su título el 6 de julio del 2013. Intentó recuperar su corona a los pocos meses, pero se partió la pierna izquierda al lanzar una low kick y no pudo continuar.



La última vez que Anderson Silva subió al octágono fue el 11 de febrero del 2017 ante Dereck Brunson. Desde la fecha no ha vuelto pelear porque dio positivo en una prueba de doping.