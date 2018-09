Shawn Porter se impone a Danny García y vuelve a ser campeón del peso wélter | FOTOS | VIDEOS

Shawn Porter se convirtió en campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo al imponerse por decisión unánime a Danny García en un reñido combate la noche del sábado en Brooklyn. De esta forma 'Showtime' vuelve a la cima del boxeo y se encuentra listo para la unificación de los cinturones.

El combate comenzó con un Shawn Porter mesurado, sin ejercer la clásica presión que lo caracteriza. Por el contrario, Danny García mostró un mejor boxeo, castigando a su compatriota con la izquierda.

Todo el panorama cambió tras seis rounds. Danny García lució afectado por un golpe de cabezas y lució con mejor físico que su rival. Shawn Porter ejerció mayor intensidad y comenzó a conectar al 'Swift'.

¿QUIÉN GANARÁ? #BoxeoxFOX |En una pelea muy pareja, Danny Garcia y Shawn Porter no se sacaron grandes diferencias y ahora los jueces tendrán la responsabilidad de decidir quién será el campeón mundial de Peso Welter del CMB pic.twitter.com/46tm3bkHGw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de septiembre de 2018

Desde ese momento el combate fue de Shawn Porter, aunque sin presentar una real amenaza de noquear. Al final del combate todos concluyeron que la pelea tuvo un alto nivel y la decisión de los jueces iba a ser cerrada.

Fue así que Shawn Porter se llevó el triunfo por decisión unánime (115-113, 115-113, 116-112) sobre un Danny García no muy de acuerdo con el veredicto.

De esta formar Shawn Porter se convierte en campeón mundial wélter por segunda vez, ya que antes fue dueño de esta corona en la versión FIB. Precisamente terminado el combate, Porter mostró su deseo de enfrentar al actual monarca de dicho organismo, Errol Spence Jr.

¡CAMPEÓN MUNDIAL! #BoxeoxFOX | Shawn Porter venció a Danny Garcia por fallo unánime y se quedó con el título de Peso Welter del CMB. pic.twitter.com/aAnwW08ds0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de septiembre de 2018

(Info previa)

Danny García vs Shawn Porter EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Danny 'Swift' García y 'Showtime' Porter se enfrentarán esta noche por el título mundial de peso wélter, versión del CMB, en un duelo entre dos de las más importantes figuras del boxeo en la actualidad, esta noche en el Barclays Center de Brooklyn.



Danny García buscará recuperar el título de peso wélter que perdió ante Keith Thurman hace más de un año. Lamentablemente el boxeador de origen portorriqueño no pudo disputar un combate con 'One Time', quien tuvo que dejar el cinturón vacante por una lesión al hombro.

Tras esta derrota, Danny García logró una espectacular victoria ante Brandon 'Bambam' Ríos, quien nunca antes había sido noqueado.



Shawn Porter también ha sido campeón wélter, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB). 'Showtime' perdió esta faja ante Kell Brook y busca volver a la cima del boxeo ante García.

Tanto Danny García como Shawn Porter cayeron ante Keith Thurman por estrecho margen en competitivos encuentros, que demuestran que ambos son pugiles de primer nivel.



En esta ocasión, Danny García y Shawn Porter disputarán el cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante.



El combate entre Danny García y Shawn Porter se llevará a cabo en el Barclay Center en Brooklyn y será transmitido por Fox Sports 2 desde las 8 de la noche.



