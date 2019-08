Fabrício Werdum afirma que Stipe Miocic puede hacer una pelea inteligente y derrotar a 'DC' Cormier | VIDEOS

La esperada revancha entre Daniel Cormier y Stipe Miocic por el título de los pesos completos del UFC, ya se vive y una voz autorizada para opinar y dar un pronóstico sobre este combate es el excampeón Fabrício Werdum, quien cree que esta vez Miocic saldrá de la jaula de acero con el brazo levantado.



"Yo creo que Stipe Miocic va a complicar un poco a Daniel Cormier. Tras perder la primera pelea, seguramente aprendió y va a hacer una pelea mas inteligente. Miocic puede ganar por puntos", respondió Fabrício Werdum, tras ser consultado por esta pelea.



Ante los rumores que indicaban de un posible retiro, Fabrício Werdum aseguró que 'tiene cuerda para rato' y que buscará demostrar que la sanción que le impuso USADA es excesiva.

Entrevista Fabrício Werdum / Video Trome

"Estamos en conversaciones con la USADA, la sanción fue una contaminación en mi cuerpo solo hay que demostrar eso. Tengo 42 años y quiero seguir peleando unos dos años más", manifestó Fabrício Werdum.



El popular 'Vai Cavalo' afirmó que se siente bien físicamente y también de la cabeza, en una división en la que de un solo golpe se puede terminar un combate en el UFC.

Sobre los representantes de Perú en el UFC, Fabrício Werdum consideró que 'como todos los guerreros latinos vienen bien y tienen un corazón muy grande'.



"Quiero decir que todavía no me han invitado a Perú. Me han invitado de Chile, Argentina, Uruguay y de muchos lugares, pero todavía de Perú no, ¿Dónde está la invitación?", finalizó Fabrício Werdum.