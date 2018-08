Floyd Mayweather , el multimillonario boxeador, no podía ser ajeno al regreso de Conor McGregor a UFC para una difícil pelea contra el campeón del peso liviano Khabib Nurmagomedov, y se ofreció a ayudarlo con su preparación, sin embargo 'The Notorious' le respondió con su conocido estilo.



" Conor McGregor va a salir a pelear, no retrocederá. Él no tiene miedo ni se va a echar para atrás porque es un gran guerrero", opinó Floyd Mayweather sobre la próxima pelea del irlandés.



Sin embargo no se atrevió a dar un resultado del combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, ya que no sabe nasa sobre el campeón de UFC.



"Realmente no tengo una predicción porque nunca he visto pelear al tipo que enfrentará a Conor McGregor. Sé que es un gran grappler, pero los fans quieren ver una pelea de pie", dijo 'Money' Mayweather.



El deportista con más millones en su cuenta bancaria de la historia también se animó a invitar a Conor McGregor al mítico gimnasio Mayweather Boxing Club de Las Vegas.



"Sé que el UFC tiene su propio centro de entrenamiento, pero nos gustaría tener a Conor McGregor con nosotros en nuestro gimnasio", dijo Floyd Mayweather.



Tal invitación sería todo un honor para muchos deportistas, sin embargo Conor McGregor dejo claro que no precisa de la ayuda de Floyd Mayweather con un mensaje en su Twitter: "Fucks a los Mayweather, excepto a Floyd Sr. y a Roger. Aquí no hay descanso chico. Un paso arriba o un paso abajo", sentenció.



Conor McGregor se enfrentará a Khabib Nurmagomedov el próximo 6 de octubre en una pelea válida por el título de peso liviano de UFC, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.