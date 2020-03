Parece que el plan por llevar a cabo la esperada pelea entre el campeón de peso liviano del UFC Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson terminará por desmoronarse y es que el ruso se encuentra en su país y no podrá salir del mismo, debido al cierre de las fronteras dispuesto por su gobierno para frenar el avance del coronavirus .

A través de una entrevista vía streaming Khabib Nurmagomedov afirmó que dejó los Estados Unidos porque el UFC le informó que la pelea se iba a llevar a cabo en los Emiratos Árabes. Por ello no encontró sentido permanecer en el país norteamericano, debido a que la cuarentena no le permitiría ir al gimnasio a entrenar.

“UFC me dijo que hay un 100% de posibilidades que la pelea no se realice en los Estados Unidos, incluso si no se realizaba en los Emiratos Árabes, sucederá en este lado del Atlántico”, explicó Nurmagomedov en la entrevista.

“NO SÉ QUE ESTÁ PASANDO”

Añadió que una vez en los Emiratos se enteró que también iban a cerrar las fronteras, por lo que junto a su equipo decidieron retornar a Daguestán, en Rusia a continuar la preparación, hasta que se enteró que tampoco se iba a poder salir de Rusia.

Khabib Nurmagomedov añadió que no sabe realmente que sucederá con la pelea. “Ahora no sé que está pasando, todo el mundo está bloqueado y realmente no se sabe que es lo que está pasando”, manifestó el campeón.

“UFC CON O SIN KHABIB”

En la entrevista Khabib también afirmó que al comunicarse con los directivos del UFC le dijeron que el evento 249 se realizará de todas maneras este 18 de abril. “Ahora escucho que están buscando organizarlo con o sin mí. De acuerdo, adelante. Tony está en los Estados Unidos y yo me quedó en Rusia, pero no por voluntad propia”

Pese a la pandemia del coronavirus, el presidente del UFC anunció que de todas maneras realizará el evento UFC 249 este 18 de abril. Ahora con la ausencia de Khabib Nurmagomedov, la empresta estaría en la búsqueda de un oponente para Tony Ferguson y seguir adelante con el evento.