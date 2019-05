Facebook viral: Expeleador de UFC Sage Northcutt fue víctima de brutal nocaut en su debut en Asia | VIDEO

Al igual que el excampeón del UFC Eddie Álvarez, el norteamericano Sage Northcutt fue noqueado en su esperado debut en la promotora asiática de deportes de combate ONE Championship, en el evento 'Enter de Dragon' realizado en Singapur. El video del espectacular nocaut se volvió viral en las redes sociales.



Sage Northcutt sorprendió al no renovar su vínculo con UFC e irse a ONE Championship, ya que el joven peleador apuntaba a ser una de las próximas figuras de la popular compañía.



Lleno de ilusiones por su arribo al gigante asiático ONE Championship, sin embargo en su debut en la compañía, Sage Nortcutt fue noquedado de un brutal derechazo por el brasileño Cosmo Alexandre.

No habían pasado ni 30 segundos del primer round, cuando Cosmo Alexandre conectó el rotundo derechazo que terminó por derribar a Sage Northcutt. No fue necesario un golpe más.



Sage Northcutt no perdía un combate desde que fue sometido por Mickey Gall el 17 de diciembre del 2016.

Sin duda alguna esta es la victoria más importante en la carrera de Cosmo Alexandre, un excampeón mundial de muay thai, que ha incursionado con éxito en las MMA y no pierde desde el primero de octubre del 2011 ante Josh Quayhagen en Bellator.



El video de la caída de Sage Northcutt se volvió viral en las principales redes sociales como Facebook por lo violento del impacto.