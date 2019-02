UFC: Caín Velásquez afirma que Francis Ngannou ni lo tocó, su rodilla le falló y no piensa en el retiro | VIDEO | FOTOS

Caín Velásquez tuvo una infausta noche en su regreso al UFC. En menos de un minuto cayó por nocaut ante el noqueador africano Francis Ngannou, provocando una profunda decepción en sus fanáticos. Pese a que no le quitó méritos a su rival, Caín afirmó que la derrota ocurrió por una lesión a la rodilla, indicando que Ngannou 'ni lo tocó', además, afirmó que buscará una próxima pelea en el menor tiempo posible.



“Fue la rodilla, ( Francis Ngannou) ni siquiera me tocó, ¿sabes?Fue solo la rodilla, tan pronto como sentí que la rodilla se doblaba, era como si no pudiera creer estuviera sucediendo, eso fue todo", manifestó Caín Velásquez.



Explicó que cuando intentó derribar a Francis Ngannou sintió que lo golpeaban en la nuca. "Ninguno de sus golpes me rozó o me hizo daño, para que sintiera que me desequilibrara o algo así. Simplemente hice la entrada y fue algo raro lo que pasó con mi rodilla", explicó Caín Velásquez.

Caín Velásquez manifestó que se sintió muy bien en su campamento de entrenamiento y tenía toda la intención de terminar con su rival, pero 'la rodilla le falló'. 'Fue algo fortuito", expresó el excampeón de los pesos completos de UFC.



Finalmente Caín Velásquez le mandó un mensaje a sus fans. "Voy a esperar saber que pasó con mi rodilla. Una vez que se encuentre bien voy a regresar. Mi condición, mi fuerza, mi espalda están ahí. Estoy listo para ser campeón de nuevo", afirmó.

En tanto, probablemente Francis Ngannou consiga una pelea con el campeón de los pesos completos Daniel Cormier. En diferentes entrevistas, el africano manifestó que sintió que golpeó en la mandíbula a Caín Velásquez y esto ocasionó que vaya a la lona.



Ante Francis Ngannou, Caín Velásquez volvía a la acción después de 30 meses de ausencia. Su última pelea había sido una victoria ante Travis Browne, el 9 de julio del 2016, en el UFC 200.