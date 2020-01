Conor McGregor regresa a UFC el próximo 18 de enero en una pelea contra el experimentado Cowboy Cerrone y desde ya muchos ven al irlandés como el amplio favorito e incluso catalogan esta pelea como ‘ideal’ para que el excampeón de los pesos pluma y liviano vuelva a retomar la confianza, tras caer ante el ruso Khabib Nurmagomedov, en octubre del 2018.

Ante el claro favoritismo de Conor McGregor en las apuestas, el Cowboy Cerrone se pronunció en una entrevista para MMA Fighting. “Siento que soy el mejor peleador de MMA entre Conor McGregor y yo”, manifestó un optimista Cowboy Cerrone.

“Siento que he estado en las trincheras. He estado en las peleas grandes. Ya he caminado por este mismo camino muchas veces. Esta será mi pelea número 51. Literalmente lo he hecho más que nadie”, explicó Cowboy Cerrone.

Sobre el peso en el que se pactó la pelea (las 170 libras) Cowboy Cerrone manifestó que esta situación hará que veamos la mejor versión del ‘Notorious’ Conor McGregor y de él.

“No vamos a tener que preocuparnos por el peso ni con hacer dieta. Para tener la mejor versión de Conor McGregor y la de Cowboy Cerrone esta es la única forma de hacerlo”, explicó,

Cowboy Cerrone ya tiene 10 peleas en la división wélter, seis de ellas victorias, mientras que Conor McGregor tiene una victoria y una derrota.

El combate entre Cowboy Cerrone y Conor McGregor se llevará a cabo el sábado 18 de enero en la arena T-Mobile de Las Vegas Nevada y será transmitida en Latinoamérica por la señal de FOX Action.