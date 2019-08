UFC: Jorge Masvisal confirmó que están negociando la superpelea contra Nate Díaz | VIDEO

Nate Díaz fue protagonista de uno de los regresos más esperados en el UFC y tras su clara victoria sobre Anthony Pettis expresó su deseo de enfrentar a Jorge Masvidal, en un duelo de 'gangsters' de la costa este contra la costa oeste. Tras ello, Jorge Masvidal confirmó en sus redes sociales, que ya están negociando está superpelea, que apunta a ser una de las más emocionantes del año.



Jorge Masvidal le dijo a todos sus fans que él es un 'matón' del 'sucio sur' (Miami Dade) y reconoció que está listo para que la pelea con Nate Díaz se haga realidad en California (Costa oeste).



El violento peleador del octágono se disculpó con sus fans porque la pelea no se realizaría en Florida y si en California por un tema de impuestos.

"A mi gente de Miami le pido que no se moleste si la pelea no es aquí, solo voy a hacer lo que mejor funcione para mí. En este momento estamos negociando, vamos a darle a los fans una pelea que quieren ver. Dos perros, encerrados en una jaula, buscando la yugular”, manifestó Jorge Masvidal.



Agregó que la pelea contra Nate Díaz es la pelea que todos los fans quieren ver. "Ustedes saben que me pueden golpear con un bate de beisbol y yo seguiré yendo para adelante, lo mismo mi rival", explicó Masvidal.

La popularidad de Jorge Masvidal creció rápidamente tras conseguir el nocaut más rápido en la historia del UFC, sobre el entonces invicto Ben Askren.



Por su parte, Nate Díaz es uno de los peleadores más populares del UFC y pese a estar alejado casi tres años del octágono, se mostró muy dominante en su regreso a la jaula de acero.