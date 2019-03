Guerra de pesos completos en el UFC: Hora y canal del combate Junior dos Santos vs Derrick Lewis

UFC Junior dos Santos vs Derrick Lewis EN VIVO fecha, hora y canal. Una verdadera guerra de noqueadores 'estallará' en una nueva jornada del UFC, cuando el excampeón de los pesos completos, Junior dos Santos se enfrente al peligroso noqueador Derrick Lewis, en la pelea principal del evento UFC Fight Night Wichita, en Kansas.



Sin duda alguna la batalla entre el número 3 del ranking de los pesos completos del UFC y excontendiente al cinturón ante Derrick Lewis, ante el excampeón de la división Junior dos Santos, promete ser una gran batalla en el octágono y por eso en esta nota te vamos a contar cuándo y como ver esta pelea.



Junior dos Santos y Derrick Lewis se medirán en la pelea estelar del UFC Fight Night Wichita, que se llevará a cabo en el Intrust Bank Arena, en la mencionada ciudad del estado de Kansas, el sábado 9 de marzo.

¡IMPERDIBLE VELADA! #UFCxFOX | El sábado 9 de marzo se llevará a cabo UFC Fight Night Wichita con la pelea estelar entre Lewis y Junior Dos Santos.



La jornada del UFC Wichita comenzará desde las 6:30 de la tarde (hora peruana) del sábado, pero la transmisión oficial para TV comenzará desde las 8 de la noche y será emitida para Latinoamérica por la señal de Fox Sports.



UFC JUNIOR DOS SANTOS VS DERRICK LEWIS CANALES



Perú 8:00 p.m. Fox Sports

Argentina 10:00 p.m. Fox Sports

Paraguay 10:00 p.m. Fox Sports

Uruguay 10:00 p.m. Fox Sports

Chile 10:00 p.m. Fox Sports

Bolivia 9:00 p.m. Fox Sports

Ecuador 8:00 p.m. Fox Sports

Colombia 8:00 p.m. Fox Sports

México 7:00 p.m. Fox Sports

Estados Unidos 8:00 p.m./ 5:00 p.m. ESPN +

España 1:30 a.m. domingo UFC Fight Pass.



La jornada del UFC Junior dos Santos vs Derrick Lewis también nos traerá otras grandes peleas de pesos Ben Rothwell contra Blagoy Ivanov y Elizeu dos Santos ante Curtis Millender.



Ahora que ya sabes como ver el UFC Junior dos Santos vs Derrick Lewis no te lo puedes perder y recuerda que la mejor información sobre esta nueva jornada en la jaula de acero, la podrás encontrar en Trome.