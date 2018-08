Duelo de nocaut seguro en UFC. El emocionante golpeador Justin Gaethje vuelve a la jaula de acero decidido a dejar atrás sus dos últimas derrotas, esta vez ante la figura en ascenso James Vick, en un combate que promete ser de un alto calibre, este sábado en el enfrentamiento principal del UFC Fight Night, en Lincoln, Nebraska.



Justin Gaethje llega a esta presentación en UFC, luego de sufrir las dos primeras derrotas de su carrera. El noqueador norteamericano protagonizó crudas guerras ante Eddie Álvarez y Dustin Poirier, en combates que pusieron de pie a los aficionados.



Sin embargo por su estilo violento de salir 'a noquear o ser noqueado', Justin Gaethje se expone a recibir castigo de sus oponentes. Por ello terminó sufriendo las dos últimas derrotas, pese a que también les infringió mucho daño a sus últimos dos oponentes, dos de los nombres más respetados de UFC.



Su oponente, James Vick llega a esta presentación con cuatro victorias 'al hilo' en UFC. Esta será su verdadera prueba de fuego, ya que tendrá al frente a un hombre que se mantuvo invicto en 18 combates y ostentó un cinturón en una desaparecida promotora.



Justin Gaethje y James Vick protagonizarán un combate de pronostico reservado aún para los más conocedores de UFC. Por un lado tenemos a un hombre que solo ha caído ante dos de los nombres más importantes de la división y por el otro a un noqueador en ascenso que aún no ha medido fuerzas con un rival de nombre.



En la pelea coestelar del UFC en Lincoln Michael Johnson hace su segunda presentación en el peso pluma, en esta oportunidad enfrentando al golpeador André Filli, en otra batalla que promete no llegar a la decisión.



La cartelera de UFC Fight Night Lincoln también nos trae interesantes enfrentamientos como James Ellemberger vs. Bryan Barberena y Mickey Gall frente a George Sullivan.



UFC Fight Night Lincoln se llevará a cabo este sábado en el Pinnacle Bank Arena, en Nebraska. La transmisión televisiva correrá a cargo de Fox Sports para Centro y Sudamérica, desde las 7 de la noche (hora peruana), mientras que en México el evento será emitido por Fighting Sports Network.