Nicco Montaño fue despojada de su título de UFC, horas después que quedó descartada su primera defensa del cinturón en el evento UFC 228, cuando debía enfrentar a Valentina Shevchenko. La noticia fue confirmada por el propio presidente de la conocida promotora, Dana White.



En una entrevista para Fox Sports, luego de la ceremonia y careos oficial del UFC 228, White se encargó de dar la noticia: Nicco Montaño ya no es más campeona de UFC.



"La pelea no será reprogramada. El título queda vacante, obviamente Valentina Shevcehnko se muere por pelear por el cinturón, le vamos a buscar otra pelea", afirmó el mandamás del UFC.

De esta manera, UFC tomó una decisión oficial respecto al futuro de la división. Recordemos que Nicco Montaño no había defendido el cinturón de peso mosca desde que lo ganó en la final del TUF 26.



Pese a que Valentina Shevchenko esperaba su oportunidad para enfrentar a Nicco Montaño, el combate fue postergado hasta en dos ocasiones por el equipo de Montaño.

Ante esta situación, la propia Valentina Shevchenko manifestó durante la promoción del UFC 228, que no creía que Nicco Montaño se iba a presentar a la pelea y así sucedió.



Nicco Montaño sufrió un sorpresivo malestar un día antes del combate, que no le permitió presentarse en el pesaje oficial. Incluso fue llevada a un hospital por un malestar, pero a las pocas horas le dieron de alta.



Esto no le gustó al presidente de UFC, Dana White, quien decidió declarar vacante el título de la categoría.