UFC llegará a Uruguay con un evento 'Fight Night Montevideo' el próximo agosto

UFC , la más grande promotora de artes marciales mixtas (MMA) a nivel mundial, realizará su primer evento en Uruguay, el 10 de agosto de este año, según lo reveló el portal especializado MMA Fighting. Fuera de Brasil (donde UFC tiene una sede), este será el tercer evento que UFC realizará en Sudamérica. Anteriormente celebró presentaciones en Santiago de Chile y Buenos Aires.



MMA Fighting informó cuales serán las presentaciones internacionales de UFC durante agosto, setiembre y noviembre de este año, entre ellas destaca para los fans sudamericanos, su visita a Montevideo.



El portal especializado destaca que el evento de UFC en Uruguay será el tercer en un país sudamericano que no sea Brasil. En mayo del 2018 se realizó el UFC Fight Night Santiago Kamaru Uzman vs Demian Maia y en noviembre en Argentina, Santiago Ponzinibbio vs Neil Magny.

Aunque esta es una gran noticia para los fanáticos del Uruguay y Argentina, lamentablemente para UFC no estaría en sus planes llegar a Perú este 2019.



Esta información llamó la atención de los fans peruanos, ya que actualmente hay tres peleadores nacidos en Perú activos en UFC: Enrique Barzola, Humberto Bandenay y 'El Niño' Claudio Puelles, mientras que ningún uruguayo compite en UFC.

En tanto, MMA Fighting también reveló que en setiembre UFC planea regresar a Abu Dhabi para realizar la esperada pelea entre el campeón del peso liviano 'El Águila' Khabib Nurmagomedov y el campeón interino, 'El Diamante' Dustin Poirier.



El otro evento de UFC se llevaría a cabo en noviembre en Brasil, con una función que presente la pelea del retiro del excampeón de peso pluma, José Aldo.