La campeona de peso mosca de UFC, la norteamericana Nicco Montaño, admitió que no es la favorita ante la representante de Perú, Valentina Shevchenko, en la primera defensa de su cinturón, sin embargo ella cree que esta situación 'es una ventaja, ya que esto le quita presión'.



En una entrevista para los medios de Estados Unidos, Nicco Montaño conversó sobre su combate ante Valentina Shevchenko del UFC 228 y estas fueron sus impresiones:



"Definitivamente es una ventaja para mí. Yo ya hice historia, especialmente abriendo esta nueva división (el peso mosca de mujeres). No llevo ningún estrés es mis hombros", manifestó la rival de Valentina Shevchenko.



Para Nicco Montaño cualquiera que sea el resultado ante Valentina Shevchenko, el combate estará lleno de emociones. "Creo que será una pelea entretenida", opinó.



Sobre el favoritismo de Valentina Shevchenko para este combate, las casas de apuestas pagan 100 dólares por cada 900 en favor de 'La Bala', mientras que por 100 dólares para Nicco Montaño, la paga será de 550.



En la previa del combate, Valentina Shevchenko manifestó que no va a creer que enfrente a Nicco Montaño hasta no verla dentro de la jaula de acero. Esto en clara alusión a las veces que la campeona postergó este encuentro.



El enfrentamiento entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño será la pelea coestelar del evento UFC 228, que se llevará a cabo el próximo 2 de setiembre en Dallas, Texas.



En su anterior presentación Valentina Shevchenko 'demolió' a la brasileña Priscilla Cachoeira en el propio Brasil, mientras que Nicco Montaño ganó su cinturón en la final del TUF 26.