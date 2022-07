La situación de Alex Valera en Universitario sigue manteniendo en incertidumbre a los hinchas que se preguntan si el goleador crema seguirá en el club o partirá a Arabia Saudita. El delegado de la ‘U’, Martín Kohatsu , intentó aclarar el panorama.

En ‘Espacio Crema’, Kohatsu señaló que la ausencia de Valera responde a que el jugador, simplemente, no quiere ir a entrenar, esto sería una medida para presionar a la institución merengue para que acepte la oferta de Medio Oriente.

“ Alex no juega porque no entrena. Ha decidido no entrenar tratando de presionar al club para que lo transfieran. Acá la institución está primero. Valera debería estar en Campo Mar entrenando y debió hacer los goles que no se hicieron ante ‘Muni’. Mucho besar la camiseta cuando en verdad se tiró para atrás, ha tomado una actitud que ha perjudicado al club”, manifestó.

Asimismo, Kohatsu sostuvo que el club no se va a desprender de Alex Valera y que se quedará en Universitario, por lo menos hasta fin de año. Por otro lado, agregó que el contrato del atacante es hasta 2023, señalando que las versiones que indican que el acuerdo es hasta 2022 con renovación automática son trascendidos difundidos por el representante de Valera.

“Hasta fin de año no se va, eso es una decisión. Ahora estará en él ponerse a entrenar, depende exclusivamente de él, o será relevado a la reserva. Si sigue sin entrenar lo vamos a multar, no lo vamos a botar”, expresó.

“Acá el club es más grande que Alex Valera, así ofrezcan 3 millones de dólares. Esos trascendidos los tira el representante, que se cree muy vivo. Lo que ha querido hacer con la ‘U’ es chancar la imagen y eso no lo vamos a permitir. Tiene que cmplir su contrato, tan sencillo como eso”, añadió.

Compagnucci también se refirió al caso Valera

Carlos Compagnucci, luego de la derrota ante Deportivo Municipal, fue consultado por la ausencia de Alex Valera por tercer partido seguido.

“Alex Valera es tan importante como lo era antes que se vaya. Es un futbolista que estaba en nuestro plantel y aportaba con goles al equipo. Nosotros tenemos que seguir adelante. Los que lo han reemplazado, de momento, lo han hecho bien. El gol no es solo de un futbolista en especial, sino del equipo. Hemos creado situaciones, no la metimos. Con el tema Valera me parece que es dar vuelta en lo mismo”, declaró.