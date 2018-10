Universitario: Así calificó Reimond Manco polémico penal y su expulsión ante cremas |VIDEO |FOTOS  

Saltó hasta el techo. Reimond Manco , conductor de Unión Comercio, no ocultó su indignación por el arbitraje de Diego Haro y dejó entrever que Universitario no necesita la ayuda del juez para salvarse del descenso en este Descentralizado 2018 y que debería confiar más en sus jugadores.



"Todos estamos muy fastidiados porque molesta que nos hayan ganado de esa manera. No soy de hablar mal de los árbitros, pero considero que Diego Haro nos perjudicó en sus cobros. No solo por el penal, sino en el primer tiempo nos llenó de tarjetas amarillas y cobrando todo a favor de Universitario", dijo Reimond Manco para radio 'Ovación'.



Reimond Manco se siente victima también por la tarjeta roja que se ganó. "Prácticamente nos metió en nuestro campo y luego, en el segundo tiempo, me expulsó por una reacción que se ve en todas partes. Sin embargo, anoche me sacó roja directa y terminó perjudicándonos.", señaló el jugador de Unión Comercio que cayó 2-1 ante Universitario en el Estadio Nacional



Pero lo que mas molestó a Reimond Manco no su solo su expulsión, sino el penal que cobrado a favor de los cremas "Universitario tiene excelente jugadores y no necesita de ese tipo de ayuda. Cómo Haro va a cobrar ese penal, eso no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín. Yo me pregunto, si hubiera sido al revés, ustedes creen que Haro pitaba a favor de Unión Comercio, imposible, no lo hubiera hecho", aseguró el jugador.



También cuestionó el cambio de árbitro. "Sabíamos que inicialmente Yovani Quevedo dirigía este encuentro y luego nos dimos con la sorpresa que era Haro. Genera suspicacia ese repentino cambio. ¿Acaso, Quevedo no está capacitado para dirigir cualquier partido?", finalizó y espera no sufrir este tipo de arbitrajes que los comprometa con su permanencia en el Descentralizado 2018.