El comentario de Hernán Barcos sobre la presencia de Aldo Corzo en la selección peruana sigue generando reacciones. Esta vez, José Carvallo, capitán de Universitario y compañero del lateral derecho, usó sus redes sociales para enviar un mensaje en nombre del plantel.

El portero crema publicó una foto del plantel entero, en la que Aldo Corzo toma protagonismo al ubicarse al centro de la misma. “Todo lo que has logrado, nadie te lo regaló, con mucha fe en Dios seguimos más unidos que nunca”, publicó Carvallo junto a la instantánea.

Plantel de la 'U' le brindó todo su apoyo a Aldo Corzo tras comentario de Barcos. Foto: Universitario de Deportes.

Esta expresión de apoyo llega luego que el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, hiciera referencia al mundialista durante la transmisión en vivo que hizo tras la victoria de los blanquiazules por 2-0 sobre Cusco FC.

Al momento de saludar a Oslimg Mora, quien viene sumando buenas actuaciones, el ‘Pirata’ exclamó: “Este quiere selección, no me vengan con Corzo, tenemos a este”, mencionó mientras abrazaba al joven futbolista.

Hernán Barcos y sus disculpas a Aldo Corzo

El experimentado futbolista dio la cara para admitir el error cometido. Por ello, el goleador de Alianza Lima envió un mensaje al lateral derecho de Universitario de Deportes.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario que Oslimg (Mora) está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar a Aldo Corzo”, expresó el ex Liga de Quito en una conversación con el programa Al Ángulo de Movistar Deportes. Mira el video completo aquí.

Aldo Corzo: el dardo de Yoshimar Yotún por el comentario de Hernán Barcos

Al mediocampista de la selección peruana, Yoshimar Yotún, no le habría caído bien el comentario del delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, durante su transmisión en vivo luego del triunfo de los blanquiazules por 2-0 sobre Cusco FC, uno en el que hizo referencia al lateral derecho Aldo Corzo.

“Cada payaso en el fútbol”, es lo que se puede leer en una de sus historias. Además, para no dejar duda de que el comentario no se refiere a la realidad que vive en el Cruz Azul de México, dejó un segundo mensaje: “El comentario anterior es de Perú”, suscribió. Revisa aquí la nota completa.