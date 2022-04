Universitario de Deportes anunció la salida del entrenador uruguayo Álvaro Gutiérrez, tras la caída 4-1 contra Alianza Lima y en medio de esta salida, el representante del técnico charrúa dejó declaraciones que seguramente generará controversia entre los hinchas.

TE VA A INTERESAR: PEDRO GALLESE REVELÓ A MISTER CHIP COMO AFRONTARÍA PARTIDOS SI PERÚ CLASIFICA AL MUNDIAL

Santiago Castro conversó con PBO Campeonísimo sobre la salida de Gutiérrez, pero con mayor atención a la derrota en el clásico.

“Más allá del resultado, la imagen del equipo en la cancha es un poco lo que lo golpea (al DT uruguayo). Ver un equipo sin rebeldía, ver algunos jugadores caminando en el campo de juego cuando el equipo perdía 3-1″, manifestó el agente del ex DT de Universitario.

Pero eso no fue todo, Castro también apuntó a algunos jugadores extranjeros del cuadro crema. “Eso no nos representa a los uruguayos en general, no solo a Álvaro sino al fútbol uruguayo. Ver un equipo perdiendo 1-3 y jugadores caminando en la cancha, algunos extranjeros obviamente, que están para hacer la diferencia”, agregó.

SOBRE FEDERICO ALONSO Y NELINHO QUINA

El representante de Álvaro Gutiérrez también se pronunció sobre el error del zaguero uruguayo Federico Alonso en el cuarto gol de Alianza Lima y los autogoles de jugadores de categoría, en clara alusión a Nelinho Quina.

“En el cuarto gol de Alianza Lima, Federico (Alonso) quiere despejar con la cabeza una pelota sencilla para el pie, un borde interno que lo podía haber sacado la pelota perfectamente”, manifestó.

También se pronunció sobre los autogoles de la ‘U’ en las últimas fechas cometidos por jugadores de jerarquía, en alusión a Nelinho Quina quién marco autogol contra Binacional y con Carlos Stein.

“No sé si atribuirlo a la mala suerte o a alguna mala acción, es complejo que partido tras partido dejes puntos por un autogol”, manifestó el agente del exentrenador de Universitario.

Pese a estas duras declaraciones, cuando el periodista Elejalder Godos le preguntó si creía que los jugadores de Universitario ‘tiraron para atrás’. “No lo dije, ni lo voy a decir porque no lo creo. Hay cuatro uruguayos en el plantel..... Es imposible que el grupo ‘tire para atrás’, lo que sí vi por momentos un equipo que no corría le costaba el trajín del partido y con jugadores que son uruguayos. Me llama la atención”, añadió.





MÁS INFORMACIÓN: