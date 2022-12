Universitario de Deportes le ha echado el ojo al joven volante de ataque Yuriel Celi, sin embargo, el futbolista tiene contrato hasta finales del 2023. Esto ha provocado un cortocircuito entre jugador y club, llegando a tal punto que el seleccionado sub 20 no se ha presentado a la pretemporada del equipo trujillano.

Al respecto habló el presidente de Carlos A. Mannucci, Raúl Lozano, quien confirmó que Yuriel Celi se encuentra en rebeldía y no se ha presentado a los entrenamientos.

“Se ha manoseado mucho el tema de Yuriel Celi. Él es jugador de Mannucci, que él no se haya presentado a los entrenamientos es otra cosa , ya que él pertenece a la institución. Hemos tenido una reunión porque no se presentó y nos habían dicho que no quería seguir”, indicó Lozano en Radio Ovación.

“En lo deportivo sabemos que no vamos a contar con él, estamos en búsqueda de otras opciones, sea nacional o extranjero. Lo único que queda es que termine de la mejor manera, agradecerle por lo que le dio al club ”, añadió.

Lozano asegura conocer las intenciones de Celi de no seguir en el club, no obstante, el jugador solo dejará la institución si Universitario de Deportes o cualquier otro club que requiera sus servicios cumple con pagar las clausulas del contrato.

“Hemos conversado y hemos puesto nuestra posición firme. Las puertas están abiertas, si él no quiere continuar, no vamos a exigir a un futbolista que se quede. Si hay un club nacional o internacional que desee contratarlo, que trate con nosotros directo y que se respeten las cláusulas del contrato ”, sentenció.

¿Cuál es la postura de la ‘U’?

Sobre el caso de Yuriel Celi, se pronunció Manuel Barreto, Director Deportivo de Universitario. “ Yuriel es un jugador con un perfil de la ‘U’, rebelde, con características positivas y que ha estado en la consideración, como otros. No puedo yo confirmar algo sobre él, él tiene contrato así que no puedo confirmar nada puntual”, indicó en RPP Noticias.

“Todas las negociaciones que hemos realizado, las hemos hecho perfil bajo. Hay algunas posibilidades, pero puntualmente él tiene contrato con Mannucci aún”, añadió.