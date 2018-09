Universitario: El difícil fixture de los cremas para salvar la categoría 

Universitario atraviesa un duro momento en el campeonato peruano. El último sábado sumó su tercera derrota en el Torneo Clausura (4-2 ante Ayacucho FC de visita) y sigue sin salir de la zona baja del Acumulado. El fantasma del descenso ronda por Ate y eso preocupa muchísimo a sus hinchas.



Universitario marcha antepenúlitmo en la tabla de posiciones del Acumulado con 35 puntos, lo mismo que Unión Comercio (penúltimo), pero con mejor diferencia de goles. El último es Comerciantes Unidos con 22 unidades. Descienden 2.

De aquí en adelante, Universitario tiene 10 finales por jugar (contando el partido pendiente ante Unión Comercio programado para el 13 de octubre). 8 serán en Lima y 2 en el interior del país. Revisemos:



- Universitario vs Unión Comercio (pendiente)

- Universitario vs Sport Huancayo

- Binacional vs Universitario

- Universitario vs Sport Rosario

- Sport Boys vs Universitario

- Universitario vs Sporting Cristal

- Alianza Lima vs Universitario

- Universitario vs Municipal

- Real Garcilaso vs Universitario

- Universitario vs Comerciantes Unidos

Pese a que la mayoría de sus encuentros será en la capital, Universitario tendrá rivales que pelan entre los primeros lugares del Torneo Clausura que no se la dejarán fácil. Cualquier cosa puede pasar hasta el final del certamen.



A sus problemas para ganar en el Torneo Clausura, se suman las lesiones de sus defensas Aldo Corzo y Alberto Rodríguez. además de la poca cuota goleadora de sus delanteros. Cremas se juegan mucho.