Universitario ganaba 3-0 y se dejó empatar en solo 5 minutos con estos goles del colero Comerciantes Unidos

Tres goles en cinco minutos recibieron los cremas en el partido Universitario vs Comerciantes Unidos en el estadio Municipal de Guadalupe por la fecha 15 del Torneo Apertura.



Universitario se dejó empatar de manera increíble por parte de Comerciantes Unidos. Los cremas se adelantaron en los primeros 15 minutos con goles de Shuller, Núñez y Chávez.



No obstante, a los 20', 21' y 25' minutos el cuadro de Comerciantes Unidos logró la igualdad gracias a los tantos de Éver Chávez, Omar Reyes y Juan Bogado.



Una falencia defensiva tras otra, que incluye un error del golero Raúl Fernández, generaron los goles de Comerciantes Unidos, que pelea desde el último lugar por no descender de categoría. Universitario también está complicado con el descenso.

Mira los tres goles de Comerciantes Unidos ante Universitario: