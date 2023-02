Así como gritaba cuando salía a descolgar un balón, Eusebio Acasuzo levanta la voz y habla del momento complicado que vive Universitario de Deportes. El ‘Chevo’, que sabe lo que es campeonar con la crema y destacar en la selección, cree que se le acabó el crédito a Carlos Compagnucci y también señala a Jean Ferrari y Manuel Barreto como los responsables de lo que pasa en el club de sus amores.

¿Qué pasa en la “U”?

Se contrató mal, hay jugadores que no están la altura de la “U”. Pudieron traer al chico Reyna, pero cuando lo quisieron ya había arreglado con Alianza.

¿Los refuerzos del extranjero no rinden?

Están al debe, Herrera por ejemplo no jugaba en México y lo traen como estrella. Si estaba en buen nivel los mexicanos no lo dejan salir.

Y los otros…

Calcaterra no es el de Cristal, los años pasan para todos. La “U” no puede contratar extranjeros con más de 35 años, los backs (Di Benedetto, Rivero) y el volante Ureña) no mostraron nada todavía.

¿Qué les dirías a Di Benedetto y Ureña que se hicieron expulsar en Trujillo?

Que entiendan que en el fútbol hay momentos para encenderse y otros para apagarse. ¿Qué ganan reclamando cuando van perdiendo? Hay que tener cabeza fría, son profesionales y están en el más grande del Perú.

¿Quién es culpable de este momento?

Todos tienen su parte de culpa, pero los principales son Ferrari y Barreto que contratan mal y no saben ver el fútbol.

Para el 'Chevo' Emanuel Herrera aporta poco a Universitario./ photo GEC

Tanto así…

Si querían un back porqué esperaron hasta el final para traerlo, debieron buscarlo en diciembre y no a última hora. Ferrari y Barreto se equivocan y luego piden que el hincha apoye. Ojo que ahora hay plata, con mayor razón deberían contratar mejor.

¿Qué se debería hacer para no equivocarse con los refuerzos?

Así como en Boca hay un consejo de fútbol integrado por ex jugadores del club, en la “U” podría hacerse lo mismo. Estoy seguro de que nos iría mejor porque diez o doce ojos ven mejor que cuatro.

El hincha empieza a perder la paciencia…

Lo entiendo, hace diez años que la “U” no es campeón y el aficionado sufre pero apoya. El año pasado metimos 50 mil personas por partido.

¿Debe irse Compagnucci?

Es momento de hacer un cambio, en el fútbol mandan los resultados y no lo están acompañando. Eso sí nos saldrá caro sacarlo.

¿En qué falló?

Se supone que él pidió a los refuerzos y armó el equipo. Ya dijo después del clásico que había perdido crédito, sabía lo que se venía.

¿Quién debe reemplazarlo?

Un técnico que juegue un fútbol moderno de ida y vuelta y que mire más a la cantera .

¿Qué rescatas del equipo?

Al chico Piero (Quispe). Se le ve que tiene condiciones, estoy seguro de que en menores hay más chicos como él, sólo hay que apostar por ellos e invertir más en la cantera para no traer viejos de 36 años.

Exarquero critica gestión de Jean Ferrari como uno(Foto: Leonardo Fernández/GEC)

¿Podemos quedar fuera del Sudamericana?

Tampoco es un gran mérito jugarla porque clasifica hasta el sétimo u octavo de cada país. Es un mal menor porque la “U” es copero. La Libertadores es nuestra competición.

¿Cómo se sale de este mal momento?

Tirando todos para el mismo lado, somos la “U” y ese es un plus que otros no tienen.

Un consejo para Ferrari y Barreto…

Que trabajen más y se olviden de contratar por videos y de mandar comunicados que no sirven para nada. Si te ganan el clásico, te esperas al otro y lo goleas como hacíamos nosotros que en Matute le metimos seis.

Una lástima el mal momento por el que pasa Roberto Chale...

Fue mi compañero y luego mi técnico, le tengo una gran estima. Ojalá la parte legal se resuelva y le paguen lo que le deben. ¿No dicen en la “U” que son capos en marketing?, entonces que hagan una campaña para apoyar al último técnico tricampeón con la “U”.

¿El futbol no es ingrato?

El fútbol es hermoso, ingratos son los que manejan los clubes y no lo digo sólo por los de Universitario, va para todos. (José Reynoso Alencastre).

