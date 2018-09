Universitario: Mira el doloroso regalo de la 'Bestia' Cardoza a German Denis |VIDEO |FOTOS 

No se dieron tregua.Germán Denis , delantero de Universitario tuvo más que un difícil duelo con el rudo zaguero de UTC de Cajamarca, Luis Cardoza, quien estuvo todo el tiempo sobre el atacante gaucho y no dudó en dejarle más de un regalito cada vez que disputaron un balón.



En el aire y al ras del piso. Dentro del área y fuera de ella también se encontraron el atacante de Universitario y zaguero colombiano, quien sobre el minuto 33' buscó al argentino, hasta casi la mitad del campo, para disputar un balón aéreo y el jugador crema se llevó la peor parte.



Germán Denis recibió un manotazo de Luis Cardoza, como se observa en la repetición y luego se sentir el impacto se deja caer al piso. El juez solo sancionó la falta, pero no sacó tarjeta amarilla para la 'Bestia' que imponía su juego ante el goleador.

Luis Cardoza impuso con rudeza su juego ante Germán Denis.

Universitario abrió la cuenta sobre los 5' con un gol tempranero de Roberto Siucho. Pero a solo cinco minutos del final sería Luis Cardoza quien le diera ele empate a los cajamarquinos con golpe de cabeza.