Universitario y todos los partidos que le restan del Torneo Apertura con 2 clásicos

Pese a su victoria por 2-1 ante Sport Boys en el Estadio Nacional, Universitario seguirá luchando por mejorar su juego y, sobre todo, por escapar de la zona baja del Torneo Apertura y el Acumulado. ¿Cuántos partidos le restan?



Universitario tiene 5 fechas más del Torneo Apertura que, salvo un inesperado cambio o postergación, se llevarán a cabo en el mes de agosto.



Universitario se medirá ante Sporting Cristal, Alianza Lima, Municipal, Garcilaso y Comerciantes Unidos. Todos partidazos por el Torneo Apertura.

Revisa aquí la programación de Universitario:



Fecha 11: Sábado 4 de agosto



- Sporting Cristal vs Universitario (Estadio Nacional / 8:00 p.m.)



Fecha 12: Sábado 11 de agosto



- Universitario vs Alianza Lima (Estadio Nacional / 8:00 p.m.)



Fecha 13: Miércoles 15 de agosto



- Municipal vs Universitario (Estadio Nacional / 8:00 p.m)



Fecha 14: Domingo 19 de agosto



- Universitario vs Real Garcilaso (Estadio Nacional / 4:00 p.m.)



Fecha 15: Domingo 26 de agosto



- Comerciantes Unidos vs Universitario (Estadio Carlos A. Olivares - La Libertad / 3:30 p.m.)