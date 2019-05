Universitario: Pedro Troglio hizo esta reveladora declaración sobre su regreso a Ate |VIDEO |FOTOS

Nunca deja de pensar en la crema. Pedro Troglio sigue desde su computadora todos los partidos de Universitario , sabe su posición en la tabla, sus últimos resultados y reconoce el duro momento que vive el club al mano de Nicolás Cordova. A la distancia el ex entrenador crema abrió la puerta a su posible regreso al cuadro de Ate.



"Siempre ha sido un honor estar en Universitario, a mi me tocó una época difícil en donde no podía contratar jugadores y los pocos que teníamos se lo llevaban a la selección y encima los puntos que ganábamos, nos lo quitaban. Así, peleamos dos campeonatos. Hoy el club esta en otro momento de más orden, que sería lo ideal", dijo Pedro Troglio para RPP.



La frontalidad de Pedro Troglio no tiene límites y no ocultó su deseo de ponerse nuevamente el buzo crema . "Siempre soy un agradecido con la gente de Universitario y claro que me encantaría volver porque me trataron bien desde el primer día, le debo una revancha a la gente de la 'U' y creo que ahora si existirían las condiciones para realizar el trabajo", aseveró el DT que solo esperaría que Nicolás Córdova termine su campaña en el Torneo Apertura.

En medio de este ataque de amor por la crema, el entrenador reconoció que jamás firmaría por Alianza Lima. "No le haría eso a la gente de Universitario, firmaría por otros clubes tal vez, pero jamás por el rival eterno de la 'U'. No lo hice en Paraguay, donde dirigí a Cerro Porteño, así no me pondría el buzo de Olimpia, aquí tampoco lo haría", aseveró el exestratega de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Godoy Cruz.