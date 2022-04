Balán Gonzales: “En los clásicos con la camiseta crema me convertía en Hulk”

Cuando llegó a Universitario de Deportes fue resistido por la hinchada crema. Sin embargo, a base de buenas actuaciones y goles ante Alianza Lima se ganó a la ‘Trinchera Norte’ y hoy todos los recuerdan con aprecio. Andrés Balán Gonzales tapó la boca a sus detractores y siempre que tuvo en frente a la blanquiazul se transformó y los hizo sufrir.

¿Qué recuerdos de los clásicos?

Paralizábamos el país, me toco alternar en los 80 y 90 donde eran tiempos que la “U” ganaba casi todos los clásicos. Coincidí con una generación muy buena.

¿Cómo eran los preparativos para esos partidos?

Los domingos de clásico éramos fijos. La gente en la semana previa iba a ver los entrenamientos y nos alentaban. Era algo especial, nos pedían hay que ganar a esos cag…. No sentíamos presión, era motivación extra.

¿Hacías algo especial previo a enfrentar a Alianza?

Para mi eran los partidos más relajados, tranquilos. Yo me sentía cómodo enfrentando a los grandes y más al compadre. Sabía que me iban a salir las cosas bien.

Andrés 'Balán' Gonzlaes en Universitario

‘Balán’ Gonzáles: “En los clásicos con la camiseta crema me convertía en Hulk”

Tanto así…

Una vez casi hago un gol de chalaca a Pancho Pizarro. En esos partidos me salía toda la inspiración, hasta tacos metía. Cuando me ponía la crema en un clásico me convertía en Hulk. Me sentía más fuerte y mis falencias no se notaban, mis errores desaparecían.

¿Un clásico especial que recuerdes?

Todos son especiales y tuve la suerte de hacer goles en esos partidos.

Pero alguno habrá que siempre recuerdes…

Hay uno en el Estadio Nacional. ‘Puchungo’ mete el pase en profundidad y le gano en velocidad a Wilmar (Valencia) y defino de zurda y me voy a celebrar con los chicos de la Trinchera Norte. De ese momento no me olvidaré nunca.

Ese gol te marcó…

Todavía veo el gol en video y también lo tengo en la mente, lo tengo clarito. Creo que es mi gol más importante.

‘Balán’ Gonzales: “Gritar un gol en campo rival no tiene precio”

¿Otro?

Luego hice otro de cabeza en Matute de cabeza centro del Maestro Germán Leguía en un córner corto. Le gané a Manuel Earl y vencí a Maurinho Mendoza. Esos recuerdos son imborrables, gritar un gol en campo rival no tiene precio.

¿Se decían cosas en pleno partido?

Claro que sí. A pesar de haber amistad entre algunos de nosotros, cada uno defendía su camiseta y se decía de todo. Yo tuve roces con los finaditos Juan Vidales, Daniel Reyes y también con Frank Ruiz, Marco Charún pero todo quedaba en la cancha y luego del partido nos juntábamos.

¿Cómo era eso?

En esa época las mejores fiestas eran en la Victoria y con algunos compañeros íbamos a celebrar. La gente nos miraba, pero no decían nada, hoy sería imposible creo.

‘ Balán’ Gonzales: " Luego de los clásicos terminábamos brindando con los de Alianza”

¿Se encontraban con los aliancistas?

Claro, nosotros felices por ganar y ellos dolidos, pero al final terminábamos brindando juntos y comentando las jugadas. Algunos éramos amigos de muchos años por eso antes del partido quedábamos en salir gane quien gane.

¿Un recuerdo malo de los clásicos?

El gol del maestro Cueto a Quiroga que fue el 2-2 en la última jugada.

¿Qué pasó?

Juan Carlos (Oblitas) me metió para que Alianza no se venga encima, pero pierdo una pelota y Alianza se viene con todo y Pedro Requena hace falta. Patea el maestro (Cueto) y gol. En el camarín le reclamaban al ‘Ciego’ por haberme metido. Yo con 18, 19 años estaba asustado.

¿En estos partidos cuánto importan los antecedentes?

No cuentan para nada. Puedes venir de ganar 8 partidos seguidos, pero eso queda en segundo plano. Y si uno de los dos perdió los últimos clásicos, ve este partido como la ocasión de reivindicarse.

‘Balán’ Gonzales: " Puedes salir campeón, pero si no ganaste el clásico ese título pierde brillo”

Ganarle al eterno rival tiene un sabor especial…

Es lo máximo. Son partidos claves porque puedes salir campeón, pero si no ganaste el clásico ese título pierde brillo.

También jugaste por Alianza, ¿cómo te sentiste jugando por el rival de siempre?

Jugué uno o dos, no más. Fue un privilegio jugar por los dos grandes y defendí la camiseta como un profesional, pero todos sabían que era cien por ciento de la “U”.

¿Qué te parece Universitario?

Está en formación, todavía no agarra equilibrio tiene partidos buenos malos y regulares. Hay buenos jugadores todavía no encuentra la idea, hacen muchos cambios, no aparece el funcionamiento

¿Te gusta Valera?

Ya agarró el ritmo se reencontró con el gol y confirmó las condiciones que mostró en su anterior equipo. Ya es un jugador importante en la “U” y lo que viene para él son cosas buenas.

¿Cómo ves al Alianza?

Tiene buenas individualidades, pero le está costando armar un equipo porque cuenta con jugadores repetidos en las posiciones y me con el respeto que me merece el profe Bustos, parece que le tiembla la mano para sentar a algunos. No toca a la gente para no hacerse problemas.

¿Un resultado para el domingo?

Gana la “U” 2-0. (José Reynoso Alencastre).