Universitario vs Alianza Lima: Día, hora y canal tv del clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario vs Alianza Lima : El cuadro crema se enfrenta al equipo blanquiazul en una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Qué día y hora se juega el clásico Universitario vs Alianza Lima?

El clásico Universitario vs Alianza Lima se disputará el próximo 29 de setiembre. El partido más importante de la novena jornada arranca a las 4:00 p.m. (hora peruana) El duelo se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate. Los cremas son locales.

¿Qué canal Tv transmite el Universitario vs Alianza Lima?

La cobertura por televisión del clásico Universitario vs Alianza Lima estará a cargo de la Tv por cable. El canal será Gol Perú por Movistar TV (canal 14 | 714 HD).



El clásico Universitario vs Alianza Lima se jugará a estadio lleno y con en su máxima capacidad. La Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías del Ministerio del Interior permitió un aforo de 59 mil espectadoras. Eso sí, solo con hinchada crema.



El clásico Universitario vs Alianza Lima pone en juego el desenlace del Torneo Clausura. Los cremas podrían encaminarse al título con un triunfo y, por el contrario, si los blanquiazules consiguen los tres puntos, serán los nuevos líderes de la tabla de posiciones.



En la previa del clásico Universitario vs Alianza Lima , los cremas se ubican en el primer lugar con 19 puntos, seguido por los blanquiazules desde el segundo puesto con dos puntos menos (17 unidades)

Entradas a la venta del estadio Monumental para el clásico Universitario vs Alianza Lima:

Tribuna Occidente: 12,500.

Tribuna Oriente: 14,000.

Tribuna Norte: 13,500.

Tribuna Sur: 13,500.

Palcos: 5,500.

