Universitario vs Alianza Lima: Hinchas 'blanquiazules' fueron retirados del Monumental por no cumplir norma [VIDEO] Como se sabe, el Universitario vs Alianza Lima solo se juega con hinchada local. Efectivos de la Policía tuvieron que retirar a los fanáticos del cuadro íntimo

HInchas de Alianza Lima Universitario vs Alianza Lima: Hinchas 'blanquiazules' fueron retirados del Monumental por no cumplir norma [VIDEO]