Pone el pecho a las balas. Percy Olivares, exfutbolista y comentarista de ESPN no tuvo mayor problema en darle la contra a las estadísticas y a los comentarios de las esquinas, sobre la posible superioridad del equipo de Carlos Bustos este miércoles en el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Nacional, por la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1. ¡Mira el video!

“Cuando hablo de Alianza lo hago con respeto, pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero los argumentos de Universitario son más contundentes que los que tiene Alianza Lima”, inició su comentario el popular ‘Zancudo’, figura de Sporting Cristal y la selección peruana.

El exfutbolista reconoció que los cremas impondrán un fuerte rigor a la defensa victoriana. “A Alianza Lima yo no lo veo tan sólido como dicen. Sí, las estadísticas dicen eso, pero en el fútbol, en el desarrollo del partido, no lo veo tan sólido. Como dice Julinho: el funcionamiento de un equipo está en relación al otro. Yo también digo lo mismo: A Alianza Lima tampoco es que le hagan daño, no le ha tocado un rival que le haga daño”, agregó el panelista de ESPN.

Percy Olivares siente que Universitario llega con más argumentos que Alianza Lima al clásico (Video: ESPN)

“Cuando le tocó Cristal, le hizo daño. Cuando le toca otros equipos, no le llegan a hacer ese daño. Por eso, yo puedo entender el comentario en la calle, pero de nosotros que, aparentemente, somos gente que conoce de fútbol, me parece muy insípido el concepto de decir juega bien porque ganó...”, argumentó.

Fanáticos echaron DDT a ‘Zancudo’

Los comentarios no se hicieron esperar contra el exjugador cervecero. “Qué te pasa Percy? Si eres pav.. desde cuando te volviste gashinaaa”, “Señor, lo que importa en el fútbol es ganar, si eres grande tienes que ganar, si quieres campeonar tienes que ganar, Alianza Lima está demostrando solidez en lo defensivo y efectividad en el ataque”, respondieron los aficionados en Twiter.

“Tiene derecho a hablar lo que le parezca... por ejemplo yo al ver a su hijo jugar, pienso que solo llegó por ser hijo de Percy Olivares, porque su hijo es muy limitado, son opiniones, mi estimado”, contestaron otros con la ‘sangre en el ojo’.