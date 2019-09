Universitario vs Alianza Lima: Solo quedan estas entradas para ver el clásico por Torneo Clausura de Liga 1

Gran expectativa viene generando el Universitario vs Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1. Los clásico rivales se juegan el liderato del campeonato en el Estadio Monumental de Ate.



Para este importante partido, el club Universitario puso a la venta 27 mil 360 entradas, de las cuales solo quedan para la tribuna sur del recinto deportivo con capacidad para 80 mil espectadores.



¿Todavía no tienes tu entrada para el Universitario vs Alianza Lima? Corre a la página de Joinnus para adquirirla antes que se acaben, pues están volando como pan caliente.

Universitario y Alianza Lima se verán las caras este domingo 29 de setiembre en el Estadio Monumental de Ate desde las 4:00 p.m. (hora de Perú) y será transmitido por GOLPERÚ (cable). Ojo: solo será con hinchada local.