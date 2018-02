Universitario vs Alianza Lima: Tras 'baile' de Quevedo a Schuler, Hohberg puso el empate blanquiazul [VIDEO]

En el Universitario vs Alianza Lima, Alejandro Hohberg puso el empate blanquiazul tras un certero centro de Kevin Quevedo en el ocaso del primer tiempo.



En el minuto 45 cuando Universitario atacaba más a la escuadra de Alianza Lima, un Kevin Quevedo inspirado 'bailó' a Werner Schuler hasta lograr centrar exactamente en la cabeza de Alejandro Hohberg.



Alejandro Hohberg puso el balón esquinado en la parte inferior izquierda, en un lugar inalcanzable para Raúl Fernández en el Universitario vs Alianza Lima.



Alejandro Hohberg celebró con Kevin Quevedo y sus demás compañeros en el Universitario vs Alianza Lima.



Así fue el gol de Alejandro Hohberg.

